Milan, è la settimana di Jashari: Allegri lo aspetta per i primi giorni di ritiro

Cosa dobbiamo aspettarci dunque per i prossimi giorni? Il Milan si aspetta banalmente che il Brugge accetti l'offerta già formulata. Il club belga, osso durissimo in questo senso come il precedente De Ketelaere dimostra, potrebbe provare a non cedere senza tentare un piccolo rialzo, ma il giocatore ha ampiamente chiarito di volersi trasferire a Milano. Difficile che non venga accontentato e che non venga accontentato subito. Logico, dunque, che Allegri lo aspetti a brevissimo per aggregarlo al resto del gruppo. Chiusa la questione Jashari, si penserà poi al resto, perché la squadra è ancora in buona parte da costruire. Il centrocampo, con l'acquisto già ufficiale di Ricci e quello solo da formalizzare di Modric è sufficientemente completo. In difesa e in attacco manca invece ancora parecchio ma ai nuovi arrivi dovranno corrispondere cessioni. Theo Hernandez è pronto a trasferirsi in Arabia (anche qui affare nei fatti chiuso), per Morata al Como bisogna risolvere il prestito con il Gala, Thiaw, che piaceva molto a Fabregas, potrebbe finire in Premier. Potrebbe ma ancora non ha deciso e la sua partenza permetterebbe al Milan di rinforzare la difesa sugli esterni dove mancano uno o due giocatori a destra e sicuramente uno a sinistra.



Dopo di che bisognerà completare l'attacco. I nomi, tra altalene di gradimento, sono sempre gli stessi. Lorenzo Lucca, costo 35 milioni, è in questo momento in pole. Retegui, per il quale l'Atalanta di milioni ne vorrebbe 50, perde quota ma resta nei radar. Vlahovic oggi è difficile considerarlo anche solo un pensiero, visti i problemi del giocatore con la Juve e l'altissimo costo del suo ingaggio. Altri pretendenti non ce ne sono. A meno che non spunti qualche nome esotico dagli scout di Tare e Moncada, possibilità affatto remota.