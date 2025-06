Tennis, Roland Garros: Alcaraz vola ai quarti, Shelton sconfitto in quattro set. Ok Sabalenka

TABELLONE MASCHILE

Carlos Alcaraz si conferma dominatore sulla terra rossa di Parigi anche negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il campione spagnolo si impone infatti 7(10)-6(8), 6-3, 4-6, 6-4 contro Ben Shelton (13) e avanza così al prossimo turno, con la fame di chi vuole bissare il successo già centrato lo scorso anno nella capitale francese. Il numero 2 del ranking Atp non concede nemmeno una palla break nel corso di tutto il primo set, ma non riesce neanche mai a togliere il servizio allo statunitense: Shelton evita infatti il break nel settimo game e la frazione si spinge così al tie-break. Qui a trovare l’accelerata che vale la vittoria del set inaugurale è Alcaraz, bravo ad annullare tre set point grazie a una strenua difesa e a colpire poi con il dritto del 10-8. L’iberico salva poi altre sei palle break in apertura di secondo set e riesce a togliere il servizio a Shelton per la prima volta sul 5-3. Alcaraz si porta quindi avanti di due set con un turno perfetto in battuta e inizia a intravedere la linea del traguardo. Shelton prova allora una disperata reazione nel terzo set e riesce ad accorciare le distanze, togliendo due volte il servizio allo spagnolo e facendo suo il parziale per 6-4. Nel quarto set è però nuovamente Alcaraz a centrare il pesante break del 2-1, con il murciano che chiude poi l’incontro sul 6-4, dopo essersi visto annullare un match point da Shelton nel game precedente.



Nei quarti Alcaraz si ritroverà a sfidare Tommy Paul (12), vincente anche lui nel suo ottavo di finale contro Popyrin. Il match tra lo statunitense e l’australiano è pressoché un monologo a firma del tennista del New Jersey, autore di un 6-3, 6-3, 6-3 che descrive una netta superiorità di Paul in campo. Dopo aver perso subito il servizio nel game inaugurale, l’americano riesce a mantenere la battuta per tutto il resto dell’incontro, mettendo a segno a sua volta cinque break e archiviando i tre set in meno di due ore.



TABELLONE FEMMINILE

Passa il turno, ma col brivido, Swiatek, costretta a una gara di rimonta negli ottavi di finale contro Rybakina (11). La kazaza domina la numero 5 al mondo con una grande prestazione nel corso del primo set, nel quale la polacca fatica moltissimo a servizio e subisce due pesanti break. L’atleta di Varsavia parte poi male anche nel secondo set, perdendo subito il turno di battuta, ma poi cambia finalmente passo e va a vincere il parziale grazie a un paio di break decisivi. Swiatek completa quindi la sua rimonta nel terzo set, riuscendo a togliere il servizio a Rybakina nel settimo e nell’undicesimo gioco e potendo così continuare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Parigi: 1-6, 6-3, 7-5 il risultato finale per la polacca.



Swiatek ai quarti affronterà Svitolina (14), che elimina a sorpresa Jasmine Paolini (4) grazie a una rimonta che le vale il 4-6, 7(8)-6(6), 6-1 finale. Prosegue poi l’avventura di Zheng, autrice di un 7-6(5), 1-6, 6-3 che costa l’eliminazione a Samsonova (18). La numero 7 del circuito Wta riesce a risolvere al tie-break un primo set molto combattuto e che vede sia lei che la russa perdere il servizio due volte ciascuna. La cinese si spegne però totalmente nel secondo set, dove a prendere il largo grazie a due break è Samsonova, che si rimette così in corsa. Tutto si decide allora al terzo set, dove ad avere la meglio è di nuovo Zheng, brava a strappare altre due volte la battuta all’avversaria e a chiudere al primo match point.



La cinese è attesa nel prossimo turno da una delicata sfida contro Sabalenka, vincente 7-5, 6-3 su Anisimova (16). La numero 1 al mondo prova a indirizzare subito a proprio favore il primo set, togliendo il servizio alla statunitense già nel quarto game, ma poi perde la battuta nel nono gioco ed è costretta ad annullare anche altre due palle break sul 5-5. La bielorussa torna quindi più serena e manda in archivio la prima frazione con il break del 7-5, andando poi a strappare il servizio ad Anisimova anche in avvio di secondo set. La tennista USA vede così l’avversaria involarsi verso la vittoria, ma riesce comunque a vanificare ben sei match point sul 5-3, prima di cedere definitivamente nel game successivo.