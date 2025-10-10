Roger Federer torna in campo a Shanghai: lo svizzero sarà protagonista di un doppio per solidarietà

Lo svizzero sarà protagonista di un match d'esibizione con gli attori cinesi Donnie Yen e Leo Wu e con l'ex tennista Jie Zheng
Roger Federer fa fatica a stare lontano dal campo e, come già avvenuto nel 2024, tornerà a giocare per un giorno a Shanghai. Il fuoriclasse svizzero sarà protagonista del "Roger & Friends Celebrity Doubles Match", un'esibizione di doppio che andrà in scena al termine del programma del Masters 1000 nella giornata di venerdì 10 ottobre sul Centrale della Qizhong Forest Sports City Arena
Federer scenderà in campo con gli attori cinesi Donnie Yen e Leo Wu, e con l'ex tennista Jie Zheng, campionessa slam in doppio agli Australian Open e Wimbledon 2006, per un appuntamento particolarmente atteso dal pubblico asiatico come dimostrato dall'accoglienza ricevuta all'Aeroporto Internazionale di Pudong (PVG) dal direttore del torneo, Michael Luevano.
"Shanghai occupa un posto speciale nel mio cuore, e vedere il tennis prosperare qui è incredibilmente gratificante" ha dichiarato a Forbes.com Federer che ha anche inaugurato i campi da tennis recentemente rinnovati presso la Prima Scuola Sportiva Giovanile Amatoriale del Distretto di Xuhui e si prepara a impugnare nuovamente la racchetta.