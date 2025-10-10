Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Roger Federer torna in campo a Shanghai: lo svizzero sarà protagonista di un doppio per solidarietà

Lo svizzero sarà protagonista di un match d'esibizione con gli attori cinesi Donnie Yen e Leo Wu e con l'ex tennista Jie Zheng

10 Ott 2025 - 10:00

Roger Federer fa fatica a stare lontano dal campo e, come già avvenuto nel 2024, tornerà a giocare per un giorno a Shanghai. Il fuoriclasse svizzero sarà protagonista del "Roger & Friends Celebrity Doubles Match", un'esibizione di doppio che andrà in scena al termine del programma del Masters 1000 nella giornata di venerdì 10 ottobre sul Centrale della Qizhong Forest Sports City Arena

Federer scenderà in campo con gli attori cinesi Donnie Yen e Leo Wu, e con l'ex tennista Jie Zheng, campionessa slam in doppio agli Australian Open e Wimbledon 2006, per un appuntamento particolarmente atteso dal pubblico asiatico come dimostrato dall'accoglienza ricevuta all'Aeroporto Internazionale di Pudong (PVG) dal direttore del torneo, Michael Luevano

Leggi anche

Federer "contro" il tennis di Sinner-Alcaraz: "Superfici per favorirli, ogni settimana identica"

"Shanghai occupa un posto speciale nel mio cuore, e vedere il tennis prosperare qui è incredibilmente gratificante" ha dichiarato a Forbes.com Federer che ha anche inaugurato i campi da tennis recentemente rinnovati presso la Prima Scuola Sportiva Giovanile Amatoriale del Distretto di Xuhui e si prepara a impugnare nuovamente la racchetta.

federer
shanghai

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Djokovic sta ancora male ma vince: vomita, quasi sviene e alla fine batte Munar

Un solo punto per battere Alcaraz: gli Australian Open lanciano il "Million Dollar 1 Point Slam"

Musetti fuori da Shanghai contro Auger-Aliassime, il canadese si rifà sotto per le Finals

Sinner, è tempo di scelte: saltare la Coppa Davis per preparare gli Australian Open 2026

Corsa alle Finals: testa a testa Musetti Auger Aliassime per un posto a Torino

Djokovic vomita in campo e tuona contro il Masters 1000 di Shanghai: "Condizioni brutali"

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:22
Totti: "Nico Paz mi intriga, Gattuso può portarci al Mondiale"
12:20
Casemiro, a giugno sarà addio: niente rinnovo con lo United
12:16
Volley, Righi (Lega A): "Coppa in Arabia fatto storcere naso a tifosi"
12:13
Stankovic, prima volta con la Serbia: "Dimarco mi ha fatto i complimenti". E l'Inter pensa alla recompra
12:12
Roma, senti Taylor: "A Budapest non ho commesso nessun errore grave"