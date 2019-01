Tennis: nuova operazione all'anca per Andy Murray

29/01/2019

Continua il calvario per Andy Murray. Il tennista scozzese ha annunciato su Instagram di essersi operato per la seconda volta all'anca, che nella scorsa stagione gli ha creato non pochi problemi. "Mi sono sottoposto ad un nuovo intervento all'anca ieri mattina a Londra e al momento mi sento un po' malconcio e indolenzito ma sono fiducioso che presto non sentirò più dolore. Adesso ho una protesi metallica all'anca e spero di tornare presto".