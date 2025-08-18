Logo SportMediaset
NAPOLI

Lukaku rischia oltre due mesi di stop, il Napoli riflette: Zirkzee e Mitrovic i nomi proposti

I nuovi esami daranno certezze sui tempi di recupero, ma i tempi potrebbero essere molto lunghi: Manna e Conte pensano al sostituto

18 Ago 2025 - 08:50
© ipa

© ipa

La sentenza è attesa in giornata, dopo l'ecografia, ma il rischio per il Napoli e per Antonio Conte è quello di perdere Romelu Lukaku per oltre due mesi. Lo hanno fatto capire i primi esami cui l'attaccante è stato sottoposto dopo la fitta al quadricipite della coscia sinistra accusato nell'amichevole contro l'Olympiacos nel ritiro di Castel di Sangro. Non un semplice risentimento per BigRom ma qualcosa di più serio, che potrebbe costringerlo a saltare la prima parte della stagione. Il condizionale è d'obbligo ma in casa azzurra la preoccupazione è tanta, tenendo anche conto del fisico del giocatore. Ecco perché il club azzurro potrebbe tornare sul mercato per sopperire all'assenza del suo bomber: il ds Manna e il tecnico Antonio Conte stanno valutando la situazione per eventualmente prendere un altro rinforzo nel reparto offensivo per evitare di ritrovarsi scoperti e a corto di forze là davanti già prima di cominciare.

Conte si ritroverebbe infatti ad affrontare le prime giornate di campionato e l'esordio in Champions League con una sola punta a disposizione, Lorenzo Lucca, acquistato dall'Udinese proprio come sostituto del belga. Tra i nomi proposti agli azzurri ci sono quelli di un vecchio pallino del Napoli come Zirkzee del Manchester United, rimasto in panchina nel debutto in Premier League contro l'Arsenal e destinato ad avere poco spazio visto l'affollamento in attacco, ma soltanto in prestito, e Mitrovic, in rotta con l'Al-Hilal e disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio pur di tornare a giocare in Europa.

napoli
lukaku
mercato

