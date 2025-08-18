Lukaku rischia oltre due mesi di stop, il Napoli riflette: Zirkzee e Mitrovic i nomi proposti

La sentenza è attesa in giornata, dopo l'ecografia, ma il rischio per il Napoli e per Antonio Conte è quello di perdere Romelu Lukaku per oltre due mesi. Lo hanno fatto capire i primi esami cui l'attaccante è stato sottoposto dopo la fitta al quadricipite della coscia sinistra accusato nell'amichevole contro l'Olympiacos nel ritiro di Castel di Sangro. Non un semplice risentimento per BigRom ma qualcosa di più serio, che potrebbe costringerlo a saltare la prima parte della stagione. Il condizionale è d'obbligo ma in casa azzurra la preoccupazione è tanta, tenendo anche conto del fisico del giocatore. Ecco perché il club azzurro potrebbe tornare sul mercato per sopperire all'assenza del suo bomber: il ds Manna e il tecnico Antonio Conte stanno valutando la situazione per eventualmente prendere un altro rinforzo nel reparto offensivo per evitare di ritrovarsi scoperti e a corto di forze là davanti già prima di cominciare.



