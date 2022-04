Tennis, niente Wimbledon per russi e bielorussi. Mosca: "Inaccettabile"

TENNIS

Si attende solo l'ufficialità della decisione, che escluderebbe il numero 2 del ranking maschile Medvedev. Vezzali: "Italia segue il Cio"

Niente Wimbledon per i tennisti russi e bielorussi. Secondo la stampa britannica, e non solo, manca ormai soltanto l'ufficializzazione ma la decisione di escludere gli atleti di Russia e Bielorussia dalla prossima edizione dei Championships è stata presa in seguito all'invasione dell'Ucraina. La mossa, se confermata, arriva una settimana prima della conferenza stampa di presentazione del torneo. Atp e Wta sarebbero già stati informati, scrive ancora il Daily Mail citando fonti autorevoli. Immediata la reazione del Cremlino, che definisce "inaccettabile" il paventato divieto. Getty Images

Questo provvedimento significherà l'esclusione dal tabellone maschile di quattro giocatori tra i top30 del ranking mondiale, a cominciare dal numero due al mondo Daniil Medvedev, e di cinque giocatrici classificate tra le prime 40 della graduatoria mondiale, come la bielorussa n.4 Aryna Sabalenka, o la sua compatriota, ex n.1 Victoria Azarenka. Dopo lo scoppio della guerra, a metà febbraio, la Federtennis mondiale ha vietato la partecipazioni delle rappresentative nazionali ai tornei di squadra, consentendo però ai singoli tennisti di prendere parte ad eventi internazionali, purché non sotto la bandiera del proprio paese d'origine. La decisione di escludere i tennisti russi e bielorussi non sarebbe nata da un'iniziativa del governo britannico ma direttamente dall'All England Club, l'esclusivo circolo sede del torneo dello Slam.

"Wimbledon verso l'esclusione dei tennisti russi? Lo sport italiano segue e seguirà le linee del Cio e delle federazioni internazionali. L'Italia è allineata, ha un grande cuore e credo affronterà la situazione nel migliore dei modi. L'Italia è al fianco degli atleti ucraini", ha detto la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali nel corso della conferenza di presentazione degli Internazionali, a Roma. "Abbiamo già dimostrato massima solidarietà all'Ucraina e ieri insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò abbiamo avuto incontro con il presidente del Comitato olimpico ucraino Bubka e capire come intendono muoversi", ha concluso.