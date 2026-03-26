Tennis, Miami Open: Sinner domina Tiafoe e accede alla semifinale

"Per me continuare a essere affamato di vittorie è naturale", ha detto Sinner dopo la vittoria. "Oggi ho cominciato bene, subito un break e questo è molto importante: perché quando gli altri giocano in modo più aggressivo, resto compatto. Frances è un avversario molto tosto. Ho servito bene, ho giocato un tennis solido e questo mi rende soddisfatto". Sinner ha aggiunto che il segreto dei buoni risultati tra Indian Wells, appena vinto, e Miami "è rimanere sereno anche fuori dal campo, perché sto giocando tanto in queste settimane: qui è l'ultimo torneo sul veloce prima della pausa verso la terra rossa, sono felice di essere tornato in semifinale".