Tennis, Miami Open: Sinner domina Tiafoe e accede alla semifinale
L'azzurro numero due del mondo piega 6-2, 6-2 il padrone di casa: il prossimo avversario sarà uno tra Zverev e Cerundolo
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Prosegue a vele spiegate il Miami Open 2026 di Jannik Sinner. A poche miglia dalle spiagge che affacciano sull’Oceano Atlantico, il numero 2 al mondo batte 6-2, 6-2 il padrone di casa Frances Tiafoe all'Hard Rock Stadium e si qualifica così alle semifinali del torneo in Florida. Lo statunitense non può nulla contro la fame agonistica dell’azzurro, bravo a chiudere rapidamente il match in 1h12’ di gioco. Ora Sinner dovrà vedersela con Zverev o Cerundolo.
LA PARTITA
Reduce dal convincente 2-0 inflitto ad Alex Michelsen, Jannik Sinner torna in campo all’Hard Rock Stadium di Miami per sfidare un altro statunitense: il numero 19 del circuito Atp Frances Tiafoe. L’azzurro parte molto aggressivo e toglie immediatamente il servizio all’americano nel primo game, ripetendosi poi anche nel quinto gioco. Sinner è implacabile in battuta e Tiafoe accusa subito il colpo, cedendo sul 6-2 che permette a Jannik di chiudere il primo set in mezz’ora. Lo statunitense prova allora a reagire in apertura di secondo set, annullando tre palle break, prima di vedersi togliere nuovamente la battuta dall’altoatesino. Il numero 2 al mondo sale così sul 2-1, potendo dunque gestire al meglio pure il secondo set. Il tennista del Maryland non ne ha per tenere il ritmo del suo avversario e, allora, Sinner ingrana un’altra marcia nel settimo game e trova la fuga decisiva. Jannik brekka, infatti, nuovamente il giocatore degli Stati Uniti d’America e poi finalizza l’incontro con l’ace del 6-2 che mette fine alla sfida. L’azzurro vola così in semifinale, dove troverà il vincente della disputa tra Zverev e Cerundolo.
"Per me continuare a essere affamato di vittorie è naturale", ha detto Sinner dopo la vittoria. "Oggi ho cominciato bene, subito un break e questo è molto importante: perché quando gli altri giocano in modo più aggressivo, resto compatto. Frances è un avversario molto tosto. Ho servito bene, ho giocato un tennis solido e questo mi rende soddisfatto". Sinner ha aggiunto che il segreto dei buoni risultati tra Indian Wells, appena vinto, e Miami "è rimanere sereno anche fuori dal campo, perché sto giocando tanto in queste settimane: qui è l'ultimo torneo sul veloce prima della pausa verso la terra rossa, sono felice di essere tornato in semifinale".