TENNIS

Masters 1000 Miami, Sinner ai quarti: "Bravo Michelsen, partita diversa dalle altre. Posso migliorare"

Il numero 2 al mondo riflette con autocritica dopo la vittoria agli ottavi in due set: "Devo fare meglio da fondo campo, il giorno libero mi servirà"

25 Mar 2026 - 00:04
© ansa

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Non è stata una sfida scontata, ma la marcia di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami prosegue. Il numero 2 del mondo supera in due set 7-5, 7-6 lo statunitense Alex Michelsen e raggiunge i quarti di finale.

A fine match, dal campo dell'Hard Rock Stadium, Sinner non si è mostrato completamente soddisfatto: "Il servizio mi ha aiutato tanto, soprattutto nei momenti importanti e nel tiebreak. Per andare avanti in questo torneo, devo migliorare da fondo campo e trovare un buon ritmo in allenamento".

Partita completamente diversa rispetto ai sedicesimi del giorno precedente contro il francese Moutet: "Oggi ho incontrato condizioni completamente diverse rispetto a ieri sera e ai primi due turni, ma sono contento per come ho lottato in una partita punto a punto, contro Alex che è un grande avversario". 

Una partita in cui Sinner si è comunque districato tra le difficoltà e completato il lavoro in meno di due ore, un'ora e 30 per la precisione: "Ho dovuto trovare un modo per uscirne, ogni giorno può essere diverso. Posso migliorare. Vediamo come andranno le cose, il giorno libero mi farà bene. Sono contento e cerchiamo di andare avanti". 

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