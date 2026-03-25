Masters 1000 Miami, Sinner ai quarti: "Bravo Michelsen, partita diversa dalle altre. Posso migliorare"

Una partita in cui Sinner si è comunque districato tra le difficoltà e completato il lavoro in meno di due ore, un'ora e 30 per la precisione: "Ho dovuto trovare un modo per uscirne, ogni giorno può essere diverso. Posso migliorare. Vediamo come andranno le cose, il giorno libero mi farà bene. Sono contento e cerchiamo di andare avanti".