TENNIS

Atp Miami, Sinner batte Michelsen 7-5; 7-6 e vola ai quarti

L'altoatesino piega 7-5, 7-6(4) il padrone di casa: ora  uno tra Atmane e Tiafoe. E sono 28 i parziali di fila vinti nei Masters 1000

24 Mar 2026 - 23:51
© afp

© afp

Jannik Sinner accede ai quarti di finale di Miami. Il numero 2 al Mondo piega anche il padrone di casa Alex Michelsen: finisce 7-5, 7-6(4), con l'altoatesino che sale a 28 set consecutivi conquistati nei Masters 1000. Per mantenere viva la striscia positiva, però, deve rimontare da 2-5 nel corso del secondo parziale, poi si impone al tie-break. Adesso sfiderà uno tra il francese Terence Atmane e l'americano Frances Tiafoe.

Jannik Sinner non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo aver vinto a Indian Wells, l'altoatesino prosegue nella sua striscia positiva negli Stati Uniti: in un altro Masters 1000, sempre a Miami, si regala i quarti di finale battendo il padrone di casa Alex Michelsen. Un altro 2-0: sono 28 i set consecutivi vinti nei tornei che, per importanza, sono inferiori solo a quelli del Grande Slam. Anche se, a onor del vero, l'americano vende cara la pelle, soprattutto nel secondo parziale. Nel primo, il numero 2 al Mondo, che ora punta dritto alla vetta occupata da Carlos Alcaraz, ha tre palle break sul 4-4, ma riesce comunque a sfruttare quella sul 5-5 per strappare il servizio e chiudere 7-5 il primo set, il numero 27 di fila.

Nel successivo, però, Michelsen si prende il break e va addirittura sul 5-2. Al momento di servire per l'1-1 e per porre fine alla striscia di Sinner, però, l'americano si fa beffare da Jannik, che alla seconda palla break risale sul 5-5 e si guadagna il tie-break. Dove il classe 2001 di Sesto Pusteria deve nuovamente inseguire: sotto 1-3, però, trova un parziale di 6-1 che gli vale il 7-4 con cui si chiude l'incontro. Poco più di un'ora e mezza per accedere ai quarti: ora Atmane o Tiafoe. Sinner, però, punta dritto alla doppietta negli Stati Uniti: Miami dopo Indian Wells.

Leggi anche

Sinner, ai quarti a Miami con autocritica: "Posso migliorare. Partita diversa, bravo Michelsen"

sinner
miami
master 1000
ottavi finale

Ultimi video

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:46
MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

02:13
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:15
MCH TENNIS COBOLLI BATTE KEZMANOVIC MCH

Cobolli batteKezmanovic: è in finale ad Acapulco

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

I più visti di Tennis

Sinner-Dzumhur

Il tifoso infastidisce Dzumhur ma è Sinner a scusarsi. E dà ragione a Fonseca: "Sì, sono un robot"

Sinner, che assist da Alcaraz a Miami: così a Monte Carlo può già tornare il n.1

Sinner si sbarazza di Moutet e vola agli ottavi a Miami: "Ma non gioco per i record"

Sinner, esordio in scioltezza a Miami: liquida Dzumhur in un'ora e 10' e va al terzo turno

DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

Notizie del giorno
Vedi tutti
00:07
Tennis: giornata no per gli Usa a Miami, escono Korda e Fritz
00:04
Sinner, ai quarti a Miami con autocritica: "Posso migliorare. Partita diversa, bravo Michelsen"
23:51
Sinner deve lottare per battere un ottimo Michelsen: Jannik si impone 7-5; 7-6 e vola ai quarti di Miami
23:24
Volley maschile, quarti Champions: Perugia rischia, poi vince 3-2 contro il Las Palmas
22:51
Noa Lang: "Pollice salvo, ma fatico anche ad andare in bagno". Fissata la data di rientro in campo