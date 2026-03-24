Atp Miami, Sinner batte Michelsen 7-5; 7-6 e vola ai quarti

Jannik Sinner non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo aver vinto a Indian Wells, l'altoatesino prosegue nella sua striscia positiva negli Stati Uniti: in un altro Masters 1000, sempre a Miami, si regala i quarti di finale battendo il padrone di casa Alex Michelsen. Un altro 2-0: sono 28 i set consecutivi vinti nei tornei che, per importanza, sono inferiori solo a quelli del Grande Slam. Anche se, a onor del vero, l'americano vende cara la pelle, soprattutto nel secondo parziale. Nel primo, il numero 2 al Mondo, che ora punta dritto alla vetta occupata da Carlos Alcaraz, ha tre palle break sul 4-4, ma riesce comunque a sfruttare quella sul 5-5 per strappare il servizio e chiudere 7-5 il primo set, il numero 27 di fila.