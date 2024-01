Tennis, Matteo Berrettini rientra in Australia: pronto ad affrontare il Kooyong Classic 

TENNIS

Il 27enne romano ha superato i problemi al piede e sarà ai nastri di partenza del torneo esibizione dove sarà presente anche Jannik Sinner

I problemi fisici sembrano ormai alle spalle per Matteo Berrettini. Il tennista romano ha annunciato a sorpresa la partecipazione al Kooyong Classic, tradizionale torneo d'esibizione in preparazione agli Australian Open. Nonostante sia lontano dai campi da settembre, quando la rottura parziale del legamento peroneo astragalico anteriore lo mise k.o. agli U.S. Open, il 26enne capitolino ha deciso di confrontarsi subito con i fuoriclasse della racchetta mondiale a partire da Jannik Sinner che farà il proprio esordio stagionale sul terreno oceanico.

Dopo aver risolto i fastidi al piede che lo hanno costretto a saltare le qualificazioni dell'ATP 250 di Brisbane, Berrettini si è allenato a Montecarlo con il coach Francisco Roig riscontrando buone sensazioni e decidendo così di scendere in campo per poter riprendere il ritmo partita prima di partecipare ai principali tornei in campo mondiale.

La competizione, in programma dal 10 al 12 gennaio prossimi, presenta dopotutto un parterre di tutto rispetto con iscritti Holger Rune, Casper Ruud, Karen Khachanov, Frances Tiafoe, Andy Murray, Stan Wawrinka, Zhang Zhizhen, Dominic Thiem, Milos Raonic e Marin Cilic oltre al già citato Jannik Sinner.

Sarà proprio il 22enne di Sesto Pusteria ad aprire il programma nella nottata di mercoledì 10 gennaio quando all'1.00 italiana affronterà il padrone di casa Marc Polmans, mentre per conoscere l'avversario di Berrettini sarà necessario attendere il pomeriggio australiano quando verrà svelata la composizione dell'intero tabellone.