Tennis, Masters 1000 di Roma: a Karolina Pliskova il torneo femminile

19/05/2019

I pronostici vengono rispettati. Karolina Pliskova, che partiva strafavorita nella finale del torneo femminile di Roma, conferma il suo status battendo per 6-3 6-4 Johanna Konta, numero 42 Wta. La britannica, sorpresa del torneo, paga forse lo scotto del grande appuntamento concedendo ben 26 errori gratuiti (contro i 14 di Pliskova). Già nel primo set la numero 7 del mondo vuole mettere le cose in chiaro: break iniziale e allungo decisivo sul 3-0. Il margine le consente di gestire il parziale con tranquillità. Potrebbe chiuderlo lasciando Konta a due game, ma spreca un set point sul 5-2 e deve aspettare il gioco successivo per sbrigare la pratica, riuscendo anche a salvare una palla break. Nel secondo set entrambe le atlete mantengono il servizio fino al 3-3, d'altronde la battuta di Pliskova è troppo efficace per la difesa di Konta. Alla ceca basta dunque strappare il servizio alla britannica e confermare il break, anche se sul 5-4 rischia di subire il controbreak sprecando due match-point; la sua superiorità è comunque netta e Konta deve arrendersi per 6-4. Pliskova vince il secondo torneo del suo 2019 e conquista il primo Masters 1000 in carriera (su una superficie a lei non congeniale), tornando così al secondo posto nella classifica Wta, alle spalle di Naomi Osaka. E adesso la terra rossa prepara il piatto forte: il Roland Garros di Parigi.