Tennis: mancamento per Berrettini a Miami nel secondo set contro Murray

TENNIS

Sul 5-2 per lo scozzese, il tennista romano ha avuto un capogiro ed è stato costretto a fermarsi per 4 minuti. Dopo l'intervento del medico, il match è ripreso

© Da video Attimi di grande paura per Matteo Berrettini nel corso del match di primo turno al Masters 1000 di Miami contro lo scozzese Andy Murray. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, il tennista romano ha avuto un mancamento nel primo punto dell'ottavo gioco sul 5-2 per il rivale a causa della grande umidità. Berrettini è riuscito a raggiungere la propria sedia, si è alimentato con delle barrette energetiche e dopo il via libera del medico che gli ha misurato la pressione è tornato in campo dopo oltre 4 minuti di stop.

Solo due giorni fa Arthur Cazaux è stato anche lui vittima del caldo di Miami: il tennista francese, giustiziere di Rune agli Australian Open e recentemente battuto proprio da Berrettini a Phoenix, ha accusato un principio di svenimento nel terzo set del match di qualificazione per il secondo Masters 1000 stagionale contro il connazionale francese Harold Mayot.

Cazaux è stato portato fuori su una sedia a rotelle e poi in ospedale, dove è stato tenuto in osservazione per una notte prima di essere dimesso. Il tennista transalpino ha poi voluto rassicurare i suoi tifosi: "Un breve messaggio per dirvi che sto meglio. Ho appena lasciato l'ospedale di Miami dopo aver passato qui la notte. Sono stato sottoposto a una lunga serie di test. La pressione del sangue e il cuore sono rimasti stabili. È stata più paura che altro, ora il mio corpo ha bisogno di essere messo a riposo. Spero di rientrare presto in campo".

