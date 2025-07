Pattinaggio inline freestyle, Hero Battle Cup 2025 torna a Milano

Milano torna protagonista sulla scena internazionale degli sport urbani con la 'Hero Battle Cup', uno degli appuntamenti più attesi del pattinaggio inline freestyle. Dopo il successo dello scorso anno, la città ospiterà, per la seconda volta consecutiva, la tappa italiana della Coppa del Mondo, giunta alla 17ª edizione. Riconosciuta dalla Federazione Olimpica Internazionale World Skate e sostenuta da Skate Italia - Federazione Sport Rotellistici, la manifestazione è classificata come evento 3 stelle, il massimo livello nel ranking mondiale, e richiama i migliori talenti della scena internazionale. Per 20 giorni, Milano si trasformerà quindi in un palcoscenico a cielo aperto dove si incontrano sport, cultura urbana e innovazione. Il programma della manifestazione è stato illustrato a Palazzo Lombardia da Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega a Sport e Giovani. Presenti, tra gli altri, anche Martina Riva, assessore allo Sport del Comune di Milano e Alessandro Cola, presidente Asd Conero Roller e organizzatore dell'evento. "Eventi come la 'Hero Battle Cup' - ha spiegato Federica Picchi - rappresentano lo sport delle nuove generazioni: dinamico e profondamente connesso con la valorizzazione del linguaggio urbano e giovanile. Regione Lombardia sostiene le manifestazioni che sanno unire spettacolo e partecipazione, promuovendo socialità, talento e innovazione. Milano, anche attraverso appuntamenti come questo, si conferma capitale sportiva capace di parlare al futuro". A fare da sfondo all'edizione 2025 sarà piazza Duca d'Aosta, uno degli spazi urbani più emblematici e sfidanti di Milano. "Milano accoglie per il secondo anno la Hero Battle Cup - ha sottolineato Martina Riva - e lo fa in uno dei luoghi più iconici e complessi della città: piazza Duca d'Aosta. Portare qui atlete e atleti da tutto il mondo non è solo sport è una scelta precisa. Vuol dire trasformare una piazza di passaggio in uno spazio di incontro, vita e condivisione, aprendo nuove prospettive su come possiamo vivere lo spazio pubblico". La 'Hero Battle Cup 2025' sarà anche un perfetto trampolino di lancio verso Milano Cortina 2026, poiché molte delle discipline a rotelle condividono origini e tecniche con quelle su ghiaccio che vedremo ai prossimi Giochi Olimpici. "Quest'anno - ha aggiunto Alessandro Cola - portiamo a Milano il meglio del pattinaggio mondiale e italiano: 5 campioni del mondo, 11 leader del ranking internazionale. Saranno 20 giorni di sport, spettacolo e passione, con eventi trasmessi per la prima volta in diretta sulle principali TV nazionali. Milano conferma il suo ruolo di capitale dello sport e dell'innovazione, pronta ad accogliere migliaia di giovani e appassionati in un grande evento internazionale che unisce energia, cultura e socialità". Durante la competizione si sfideranno oltre 800 atleti provenienti da 25 Nazioni tra cui Cina, India, Corea, Spagna, Francia, Polonia, Taiwan, Iran, Cile e Ucraina, in tutte le specialità dell'inline freestyle: dal classic, al battle, allo speed slalom, fino alla slide e al jump, un mix adrenalinico di tecnica, musica e spettacolarità. A rendere l'esperienza ancora più immersiva, un villaggio interamente dedicato agli sport urban, con strutture d'avanguardia, aree interattive, workshop e iniziative legate a sostenibilità, design e innovazione urbana. La 'Hero Battle Cup 2025' prevede, in piazza Duca d' Aosta a Milano, dal 3 al 7 luglio le qualificazioni; dal 9 al 12 luglio le finali internazionali e, dal 13 al 23 luglio i Campionati 'Skate Italia'.