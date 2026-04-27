Lazio, problemi per Cataldi e Zaccagni: entrambi saltano l'Udinese

La Lazio, impegnata stasera contro l'Udinese, dovrà fare a meno di Danilo Cataldi e di Mattia Zaccagni. Nell'elenco dei convocati diramato dalla società, infatti, non figurano i due giocatori. Il centrocampista è stato fermato da una sindrome influenzale, mentre l'esterno è alle prese con i postumi di trauma contusivo di media entità al quadricipite destro che lo costringerà a dare forfait. Rientra tra i convocati, invece, Rovella che torna così a disposizione del tecnico a oltre due mesi dalla partita di Cagliari nella quale si era procurato una frattura alla clavicola.