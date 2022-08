Tennis: Kerber incinta, niente US Open

© Getty Images

"Avrei voluto davvero giocare gli US Open ma alla fine ho deciso che due contro uno non sarebbe stato corretto". Con queste parole su Twitter, la ex numero 1 del mondo Angelique Kerber ha annunciato la decisione di non giocare gli US Open perché in attesa di un bambino. "Per i prossimi mesi mi prenderò un break dal tennis e dai viaggi in giro per il mondo per la miglior ragione possibile, ma poi riprenderò", ha spiegato ancora la 34enne tennista tedesca oggi numero 52 Wta.