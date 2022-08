Tennis, Federer mantiene la promessa e sfida il giovane fan Zizou

"Puoi continuare a giocare per altri 9 anni, così posso sfidarti quando divento grande?". Lui si chiama Zizou, l’altro che accetta la sfida, è piuttosto noto…Roger Federer. “Questa è più che una promessa” dice lo svizzero, e non scherzava. Perché oggi, a cinque anni da quella bizzarra domanda in conferenza stampa, ecco la sorpresa: Izyan Ahmad, per tutti Zizou, ottimo talento negli Under 12 degli Stati Uniti, viene invitato in Svizzera per un torneo. Trattamento da vip, pubblico in delirio e chef, con tanto di maglietta dedicata, che gli chiede una foto…