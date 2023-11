Tennis, Jabeur in lacrime per la Striscia di Gaza: "Donerò una parte del mio premio"

TENNIS

La finalista di Wimbledon si è sfogata poco dopo il match delle Wta Finals vinto contro la ceca Marketa Vondrousova

© Getty Images "Ho il cuore spezzato nel vedere bambini morire ogni giorno da quelle parti. Mi devasta dentro". A parlare è Ons Jabeur in merito ai bombardamenti che stanno interessando la Striscia di Gaza. La finalista dell'ultimo torneo di Wimbledon ha deciso di donare parte del premio che otterrà alle Wta Finals, attualmente in corso a Cancun (Messico). La tunisina è scoppiata in lacrime poco dopo aver concluso il match contro la ceca Marketa Vondrousova, vinto per 6-4 6-3, e ha confessato tutta la propria frustrazione per la situazione venutasi a creare in Palestina.

Nella conferenza stampa post-partita, Jabeur ha voluto specificare come il conflitto stia rendendo complicato mantenere la propria concentrazione sullo sport e sul torneo che vede la giocatrice africana giocarsi l'accesso alle semifinali nel match contro la polacca Iga Swiatek. "Cerco di stare il meno possibile sui social media, ma è molto difficile. Ogni giorno mi imbatto in video e foto orribili, che non mi aiutano a dormire o a recuperare nella maniera che vorrei. Mi sento senza speranza, sento che non posso fare nulla. Ho pianto per gli orrori che accadono a Gaza, e mi piacerebbe avere una bacchetta magica e far finire tutto questo per riportare la pace. Forse posso dare un piccolo aiuto donando una parte del mio premio, anche se so che, alle persone che vivono la guerra, i soldi interessano poco. Auguro a tutti pace e libertà".

