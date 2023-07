Tennis, Wimbledon: Vondrousova è la nuova regina di Londra  

Wimbledon

La ceca batte con un doppio 6-4 Ons Jabeur: primo Slam in carriera, secondo ko di fila sull'erba inglese per la tunisina

© Getty Images Marketa Vondrousova vince Wimbledon 2023. Nella finalissima sull'erba inglese, la ceca batte con un doppio 6-4 Ons Jabeur, riuscendo in entrambi i set a ribaltare l'iniziale vantaggio dell'avversaria e imponendosi in un'ora e 20 minuti di gioco. Per la 24enne, alla seconda finale in uno Slam, si tratta del primo trionfo in assoluto in un Major, mentre la tunisina incassa il terzo ko e il secondo di fila nell'atto conclusivo di Londra.

L'erba inglese di Wimbledon ha una nuova regina: Marketa Vondrousova. La ceca, infatti, vince con un doppio 6-4 la finalissima del torneo femminile battendo Ons Jabeur, che nel 2022 perse contro Elena Rybakina. Un vero e proprio tabù per la tunisina, che incassa la terza sconfitta in altrettanti atti conclusivi di uno Slam finora raggiunti in carriera. Riesce l'impresa al secondo tentativo, invece, per la 24enne.

A Londra va in scena un match con tanti colpi di scena: ben dieci, infatti, i break in appena due set. A partire meglio è Jabeur, desiderosa di rivincita dopo il 2022, ma al suo 2-0 risponde Vondrousova che si riporta sul 2-2, seppur confermando l'aggancio con estrema difficoltà (ben quattro palle break annullate). Continua il botta e risposta: la tunisina si riprende il servizio e sale sul 4-2, ma a quel punto la ceca conquista quattro game di fila lasciando appena due punti all'avversaria. Il primo set va dunque in archivio sul 6-4.

Il risultato si ripete nel secondo parziale, nel quale il servizio non è di certo il principale protagonista: break in favore di Jabeur (1-0), tre game consecutivi per Vondrousova (3-1) e immediata risposta della classe 1994 sul 3-3. Il match ha un breve momento di equilibrio fino al 4-4, poi arriva la giocata decisiva: il break della ceca che si porta sul 5-4 e, al momento di servire per il suo primo trionfo in uno Slam, chiude dopo il secondo match point. Marketa Vondrousova conquista così il suo primo Major a 24 anni e festeggia il suo ingresso nella top 10 Wta. Beffa incredibile, invece, per Ons Jabeur, al secondo ko di fila nella finalissima di Wimbledon con, nel mezzo, la sconfitta agli US Open contro Iga Swiatek.