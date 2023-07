Tennis, Wimbledon: Vondroušová e Jabeur in finale, sconfitte Svitolina e Sabalenka

TENNIS

La ceca regola 6-3, 6-3 l’ucraina, mentre la tunisina, vicecampionessa in carica, elimina la bielorussa al terzo set (6-7, 6-4, 6-3) dopo due ore e venti di gioco.

L’edizione annuale del torneo di Wimbledon decreta scopre le due finaliste del tabellone femminile: nelle semifinali sono Vondroušová e Sabalenka a spuntarla su Svitolina e Jabeur. La tennista ceca (numero 42 della classifica WTA), supera la wild card ucraina con il punteggio di 6-3, 6-3 dopo un’ora e un quarto di gioco. Fin dall'inizio, Svitolina fatica parecchio al servizio e si rende protagonista di due passaggi a vuoto in favore della ceca, che consolida il vantaggio e chiude il set sul 6-3. Si ritorna in campo e l’ucraina fatica ancora a reagire all’avversaria, che risulta ispirata e cinica fino al 4-0 (40-0), quando perde quasi le redini del parziale in favore dell’ex numero tre del circuito. La reazione, però, non basta: un altro 6-3 sancisce la seconda finale di Markéta Vondroušová in una competizione del Grande Slam (la prima era stata nel 2019 al Roland Garros).

Ons Jabeur (6) è l’altra qualificata all’ultimo atto del Championship, grazie al 6-7 (5-7), 6-4, 6-3 inflitto a Sabalenka (che resta così la numero due al mondo, mancando il sorpasso a Swiatek) in due ore e mezza. La tunisina parte con le idee chiare e mette in difficoltà la bielorussa, che resiste però nei turni di servizio e porta il primo set agli spareggi, dove ha la meglio con sette punti a cinque. Il secondo parziale cresce la fiducia di Sabalenka, che riesce a cogliere il primo break del match. La vicecampionessa in carica reagisce e trova prima il contro-break, poi si ripete per il 6-4 che rimanda tutto al terzo parziale. Jabeur gioca ad alti livelli anche nel terzo set e si porta sul 4-2 dopo un game molto combattuto, indirizzando definitivamente un incontro vinto con merito e proiettandosi così verso il grande evento di sabato, che per lei rappresenta la seconda finale consecutiva a Wimbledon.