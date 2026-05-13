Tennis, Internazionali Roma: Sinner a caccia nuovo record, 32 vittorie consecutive per superare Djokovic

Jannik Sinner torna davanti al pubblico degli Internazionali di Roma pronto a scrivere un altro pezzo di storia. Giovedì alle 13, nei quarti del torneo capitolino contro il russo Andrej Rublev, l’altoatesino può diventare il primo tennista di sempre a raggiungere 32 vittorie consecutive nei Masters 1000, superando il record che oggi condivide con Novak Djokovic, fermo a 31 nel 2011. Un traguardo che Sinner inseguirà nel suo '1000' di casa, l’unico che ancora manca nella sua collezione e che rappresenta l’ultimo tassello per completare un percorso di dominio assoluto nella categoria.



I numeri raccontano una superiorità che dura da mesi: imbattuto nei Masters 1000 in questa stagione, reduce da 26 successi consecutivi da Indian Wells, Sinner nelle ultime tre annate vanta anche un impressionante 23-2 contro i Top 20 nei ‘1000’, con una sola eccezione chiamata Carlos Alcaraz. L’altra sconfitta, l’ultima in ordine cronologico, gliel’ha inflitta proprio Rublev nei quarti del ‘1000’ di Montreal 2024. Allora il russo era numero 8 del ranking, ma da quel giorno il suo rendimento contro i Top 10 ha preso una piega opposta: 1-12 il bilancio, con l’unica vittoria arrivata contro Alex De Minaur nei quarti dell’ATP 500 di Doha 2025, torneo poi conquistato dal moscovita, oggi seguito da Fernando Vicente e Marat Safin. Domani il Foro Italico sarà il teatro di un altro capitolo di questa corsa ai record, con Sinner pronto a spingere ancora più in alto il limite della sua continuità e della sua crescita.