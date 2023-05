Tennis, Internazionali d'Italia: Tsitsipas elimina anche Musetti, nessun italiano ai quarti  

INTERNAZIONALI D'ITALIA

Dopo aver sconfitto Sonego, il greco regola anche il toscano in due set: 7-5, 7-5 nella notte del Foro Italico. Ora sfiderà Coric, dopo aver eliminato l'ultimo azzurro nel tabellone

© Getty Images Non ci sarà nessun italiano nei quarti degli Internazionali d'Italia. Né al maschile, né al femminile. Dopo Jannik Sinner, infatti, saluta il torneo anche Lorenzo Musetti. Il giustiziere del toscano è Stefanos Tsitsipas (5), che aveva eliminato Sonego nella mattinata e si ripete nella notte: punteggio di 7-5, 7-5 in un match teso e costellato di errori per l'azzurro. Il suo sfidante nei quarti sarà Borna Coric, che ha eliminato Marozsán.

Non ci sarà nessun italiano nei quarti degli Internazionali d'Italia. La giornata campale di Lorenzo Musetti, iniziata verso mezzogiorno con la ripresa del match sospeso contro Tiafoe e conclusasi poco prima delle due, lo vede infatti cedere a Stefanos Tsitsipas. Il greco, testa di serie numero cinque e giustiziere di Sonego nella mattinata, ottiene infatti una meritata vittoria in due set col punteggio di 7-5, 7-5 e vola al prossimo turno. La sfida inizia subito male per Muso, che subisce un break di 3-0. La sua reazione arriva nel game successivo, ma l'ellenico si porta subito sul 4-1. Sembra tutto pronto per una chiusura rapida del primo set, invece Tsitsipas cala di tensione e si fa rimontare fino al 5-5. E qui avviene l'altra sorpresa, perchè stavolta è l'azzurro a sbagliare e regalare di fatto il 7-5 finale al greco con tre errori gratuiti.

Nel secondo set entra un Musetti molto aggressivo, che si porta sull'1-0 e mantiene il vantaggio fino al sesto game, quando tre nuovi errori gratuiti consentono al rivale di pareggiare sul 3-3. Lo scenario si ripete e Tsitsipas sfiora la vittoria sul 5-4, vedendosi annullare quattro match point per riportare la sfida in parità. Il 5-5 riaccende il pubblico del Foro Italico, ma sono nuovamente gli errori gratuiti a condannare Musetti, che consegna un altro match point a Tsitsipas. Stavolta il greco non sbaglia e, con un doppio 7-5, si regala i quarti di finale. Sfiderà Borna Coric, che ha avuto meglio su Marozsán. La corsa del giustiziere di Carlos Alcaraz si è infatti interrotta agli ottavi. Il tabellone del prossimo turno è completo: Djokovic-Rune e Ruud-Cerundolo nella parte alta, Hanfmann-Medvedev e Tsitsipas-Coric in quella bassa.