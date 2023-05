Tennis, Internazionali d'Italia: Rune rimonta Ruud e vola in finale

INTERNAZIONALI D'ITALIA

Il danese conquista l'atto conclusivo nel derby scandinavo, sconfiggendo il rivale col punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. Decisivo il suo scatto mentale nel secondo set

© Getty Images Holger Rune non si ferma più e, dopo aver eliminato Novak Djokovic, conquista anche il derby scandinavo e la finale degli Internazionali d'Italia di tennis. Il Foro Italico assiste alla strepitosa rimonta del danese, che regola Casper Ruud col punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. Dopo aver perso il primo set al tiebreak e aver iniziato malissimo il secondo, lo scandinavo si risolleva dal punto di vista tecnico e mentale. La sua sontuosa vittoria vale la finalissima.

Holger Rune non si ferma più. Il danese, testa di serie numero 7 degli Internazionali d'Italia, dà seguito alla vittoria contro Djokovic e conquista la finalissima del torneo. Il danese deve rimontare, dopo aver perso il primo set e aver iniziato malissimo il secondo (2-4), ma vince col punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. Il primo set contro Casper Ruud (4) è decisamente equilibrato, col norvegfese che risponde colpo su colpo allo sfidante e la parità che arriva fino al 6-6 che vale il tiebreak. Nel momento decisivo, Rune commette molti errori e va sotto sul 5-1, con una timida reazione. Ne approfitta così Ruud, che chiude il primo set sul 7-6 (7-2). La qualità del gioco, altissima nel primo set, si abbassa drasticamente nei primi game del secondo: tante smorzate, tanti errori e pochissime idee per i due tennisti, che accusano un momento di stanchezza.

Chi sta peggio è Rune, che chiede anche l'intervento del fisioterapista per curare la spalla (già medicata contro Nole) e rischia grosso, andando sotto 4-2. Le difficoltà, però, risvegliano l'impeto del 20enne, che porta costantemente all'errore Ruud e riequilibra la sfida. Il momento di svolta arriva proprio sul 4-4, quando il danese annulla due palle break all'avversario e vince ai vantaggi un game interminabile, durato oltre otto minuti. L'impeto di Ruud si spegne e arriva anche il 6-4 che vale il terzo set. Qui il norvegese è fuori fuoco, come se in lui qualcosa si fosse drasticamente interrotto. Rune ha vita facile nell'andare sul 4-1, con una grande varietà di colpi, e nel portarsi sul 5-2 con un break a zero. È un errore dello sfidante, infine, a consegnargli il 6-2 che vale la vittoria (dopo 2h43') e la finalissima. Il danese batte per la prima volta Ruud in carriera, dopo quattro ko, e attende il suo avversario nell'atto conclusivo degli Internazionali d'Italia.