Tennis, Ostapenko insulta Rybakina a Roma: "Sei una maledetta stronza"

Elena Rybakina è volata in finale agli Internazionali di tennis di Roma battendo Jelena Ostapenko, ma alla fine del match non sono mancati i veleni. Stefano Vukov, allenatore della kazaka vincitrice a Wimbledon, ha accusato la tennista lettone di aver insultato la sua giocatrice: "Sei una maledetta stronza" le avrebbe durante un cambio campo. Dopo la fredda stretta di mano a fine match, Rybakina si è voltata sorpresa e ha detto al giudice di sedia di prendere nota di ciò che aveva detto la sua avversaria. In conferenza stampa le due atlete non hanno commentato l'accaduto.