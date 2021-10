Tennis, Indian Wells: Berrettini ko, Fritz approda agli ottavi

TENNIS

L’azzurro viene eliminato dal torneo californiano in due set: lo statunitense vince 6-4, 6-3 e incontrerà Sinner

Termina l’avventura di Fabio Berrettini nel Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro è stato sconfitto 6-4, 6-3 da Taylor Harry Fritz, che vola agli ottavi di finale, dove affronterà l'altro azzurro Jannik Sinner. Il primo set va allo statunitense dopo un pazzesco saliscendi al servizio dell’azzurro, che recupera due break ma gioca un pessimo ultimo game e perde la battuta a zero. Non va molto meglio nel secondo parziale: il numero 7 al mondo subisce il break nel quarto gioco e non recupera più.

Niente da fare per Matteo Berrettini, che vede interrompersi il proprio percorso del Masters 1000 di Indian Wells già ai sedicesimi di finale. Non ci sarà, quindi, il tanto atteso derby contro Jannik Sinner, perché sarà lo statunitense Taylor Harry Fritz a sfidare l’altoatesino agli ottavi dopo avere battuto il romano 6-4, 6-3. Il numero 39 al mondo si avvicina così alla top30 e sfrutta la giornata no dell’azzurro, che non riesce mai a trovare le misure del campo: né nel primo set, quando recuperato da 1-5, né nel secondo parziale con il break subìto nel quarto gioco.

In avvio di match Berrettini manca una palla break nel terzo game e si spegne subito. Fritz piazza infatti ben due break, volando sul 5-1 e portando a 4 il numero dei giochi consecutivi. Nonostante tutto, Matteo non pensa minimamente di lasciare all’avversario strada libera e dà così vita alla rimonta. Game dopo game accorcia le distanze fino al 4-5, beffando il suo avversario, il quale aveva servito per chiudere ben due volte. Ad un passo dall’aggancio dei giochi, però, Berrettini perde il servizio a zero e regala di fatto il primo set all’americano.

Il copione del secondo parziale non è molto diverso dal primo. Berrettini si procura una palla break nel terzo game, ma la spreca; dopo di che subisce il break nel gioco seguente. Nonostante i tentativi di recuperare lo svantaggio, Fritz è solido alla battuta e non concede molto. Il numero 7 al mondo, al contrario, è costantemente in difficoltà. L’azzurro comunque non molla mai e, anche quando sembra finita, annulla quattro match point nell’ottavo game, prolungando la partita. Poco male per Fritz, al quale basta il primo match point sul proprio servizio per staccare il pass per il turno successivo. Il derby tutto italiano sfuma.