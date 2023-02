IN MESSICO

In finale l'azzurra batte la svedese Peterson e ottiene il suo qiarto titolo Wta in carriera: "Settimana fantastica"

E` una gioia contenuta, o meglio trattenuta, quella di Camila Giorgi, vincitrice del trofeo del Merida Open Akron, nuovo WTA 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari che si è concluso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucata'n, in Messico. E` il 77° titolo vinto da una tennista italiana nell`Era Open. Nella notte italiana, nella decima finale della carriera, la 31enne di Macerata, numero 68 del ranking, ha battuto 76(3) 16 62, in due ore e 23 minuti di partita, la svedese Rebecca Peterson, 140 del ranking, proveniente dalle qualificazioni e rivelazione del torneo, vincendo tutti gli ultimi sei game.

Vedi anche Tennis Sonego, non solo tennis: la sua canzone fa boom Per Camila si tratta del quarto titolo Wta in carriera dopo i "250" di s`-Hertogenbosch 2015 (erba) e Linz 2018 (veloce indoor) ed il "1000" di Montreal 2021 (cemento), che era stata anche l`ultima finale giocata dall'azzurra.

"Sono molto felice di essere venuta qui per la prima edizione di questo torneo: e' stata una settimana fantastica e mi sono trovata benissimo - le parole della vincitrice, che ha poi ringraziato il pubblico in spagnolo -. Con Rebecca e' stata una bella finale e sono davvero molto soddisfatta". Vedi anche Tennis Atp Rotterdam: Sinner cede in finale, il titolo è di Medvedev