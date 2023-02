Sonego, non solo tennis: la sua canzone fa boom

© Getty Images

Da Wimbledon a Sanremo? Non solo tennis, ma anche musica per Lorenzo Sonego. Il tennista di Torino sta facendo boom con la canzone "Un solo secondo" in coppia con AlterEdo, nome d’arte di Edoardo Pepe (amico di Lorenzo), nel 2021. Un brano che sta diventando una hit visto che ha sfondato il muro del milione di ascolti sulla nota piattaforma streaming.