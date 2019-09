Tennis, Federer e Nadal fanno da coach a Fognini

Nel corso del match contro Jack Sock di Laver Cup, il torneo a squadre che vede di fronte Europa e Resto del Mondo, Fabio Fognini ha avuto due coach davvero d'eccezione. Prima Rafa Nadal e poi Roger Federer hanno provato a spronare il tennista ligure, in difficoltà contro l'americano. "Molto meglio. Fallo giocare come stai facendo - il consiglio di Rafa sul 2-1 del secondo parziale -. Non preoccuparti, metti la palla dentro avendo un po' di margine così lui sbaglia, credimi. Nell'ultimo game hai avuto delle opportunità, hai fatto benissimo, sono stati due punti sfortunati. Dai il prossimo game". Poi sul 5-4, l'intervento dello svizzero: "Prima cosa ora c'è il cambio palle. Seconda cosa non voglio vederti essere negativo. Solo positivo. Costringilo a giocare un grande colpo". "La tua risposta è stata perfetta, non puoi essere frustrato - ha aggiunto Rafa - La tua occasione arriverà. Costringilo a fare questo tipo di colpi ancora e se ci riesce bravo lui e andiamo a casa". Per la cronaca il numero 1 azzurro ha perso alla fine 6-1, 7-6, ma Team Europe ha comunque chiuso la prima giornata avanti 3-1.