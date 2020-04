Tennis, Federer: "E' il momento di unire ATP e WTA"

LA PROPOSTA

Gran parte della stagione è andata perduta e persino il mitico torneo di Wimbledon è stato cancellato a causa dell'emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio anche il mondo del tennis. Arriva così da Roger Federer la proposta via social per superare la crisi: la fusione tra ATP e WTA. Un'idea che ha avuto l'immediata approvazione di diversi colleghi, da Nadal alla Halep, passando per la Muguruza e Kyrgios.

"Solo per curiosità... Sono l'unico a pensare che sia arrivato il momento per il tennis maschile e quello femminile di unirsi e diventare una cosa sola?" ha twittato lo svizzero - Non sto parlando di fondere le competizioni sul campo, ma le due associazioni che supervisionano i circuiti professionistici maschili e femminili. Quello che sto immaginando è una fusione fra WTA e ATP".

DA NADAL ALLA HALEP, PIOGGIA DI SI'

