Nadal-Federer, show in diretta su Instagram

Il coronavirus ha stoppato lo sport mondiale, compreso il tennis. Ma Federer e Nadal hanno trovato comunque il modo di divertire i loro fan, dando vita a un divertente siparietto in diretta su Instagram. "Non tocco una racchetta da Indian Wells, non so se sarò ancora capace", ha detto Rafa scherzando dopo qualche difficoltà ad avviare la videochiamata. Immediata la replica tra le risate di Roger: "Buon per me..."