Tennis: esordio vincente per Sinner al Kooyong Classic, ritiro anticipato per Berrettini

TENNIS

Battuto agevolmente Polmans: "Sto ripartendo da zero per ritrovare fiducia"

Non è di certo un match ufficiale, ma un successo fa sempre bene: così, Jannik Sinner apre il suo 2024 come aveva chiuso il 2023, vale a dire vincendo. Stavolta, l'altoatesino batte 6-4, 6-0 Marc Polmans nel suo primo match al Kooyong Classic. Poco più di un torneo di esibizione che non assegna trofei o punti valevoli per la classifica Atp, ma è comunque un modo per avvicinarsi nel migliore dei modi al primo, vero appuntamento dell'anno: gli Australian Open. E il numero 4 al mondo regola il 156esimo del ranking mondiale con una prestazione in crescendo. Il passaggio chiave è il vantaggio nel conto dei game dell'australiano e padrone di casa, che si porta sul 4-3 rispondendo all'iniziale break dell'azzurro.

Da lì in poi, non c'è storia: Sinner conquista nove game consecutivi e passa innanzitutto dal 3-4 al 6-4 con cui si chiude il primo parziale, poi domina con un 6-0 che non ammette repliche. E Polmans di certo non si aiuta, visto che regala all'azzurro il primo break del secondo set con due doppi falli consecutivi ai vantaggi. Ma il 22enne di Sesto Pusteria è comunque cinico e preciso: così, il match dura meno di un'ora e mezza di gioco (1h26'). Un buon modo per riprendere ritmo in vista del primo Slam dell'anno.



"L'anno scorso è stato un buon finale di stagione e sto partendo da zero per cercare di acquisire nuovamente la stessa fiducia - ha dichiarato -, ovviamente la prima partita che giochi è dura ma sono soddisfatto".