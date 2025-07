In attesa di accogliere Ciro Immobile che ha rescisso con il Besiktas, il Bologna ha ormai raggiunto l'intesa per un altro calciatore impegnato negli ultimi anni all'estero. Parliamo di Federico Bernardeschi che si è liberato dal Toronto. Il 31enne firmerà con i felsinei un contratto di due stagioni con opzione per una terza.