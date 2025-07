Dopo il cambio di proprietà, il Monza annuncia delle modifiche anche nella gestione tecnica del club. Come ampiamente previsto, ecco arrivare Nicolas Burdisso in società: "AC Monza comunica che Nicolas Burdisso ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo della Società e Francesco Vallone di Coordinatore dell’Area Tecnica - si legge nella nota -. Un affettuoso in bocca al lupo a Nicolas e Francesco, un ringraziamento di cuore a Mauro Bianchessi e Sergio Floccari".