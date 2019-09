Tennis, Djokovic: "Lavoro per tornare al tour asiatico"

Stagione già finita per Novak Djokovic? Il tennista serbo, tormentato da un problema alla spalla, allontana l'ipotesi di qualche giorno fa e rassicura sulle sue condizioni fisiche. Il numero uno del ranking ha postato un messaggio su Twitter e sembra allontanare il rischio operazione: "Mi dispiace di avervi tenuto all'oscuro in questi giorni. Sto trascorrendo del tempo meraviglioso con la mia famiglia e sto lavorando attivamente alla mia guarigione, in modo da essere pronto per il tour asiatico".