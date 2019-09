Tennis, spalla ko: per Djokovic stagione già finita?

LA TEGOLA

La stagione di Novak Djokovic potrebbe essersi conclusa con la sconfitta per ritiro agli US Open contro Stan Wawrinka. L'infortunio alla spalla sinistra potrebbe rivelarsi più grave del previsto, tanto che il campione serbo sarebbe andato in Svizzera per un programma di riabilitazione, che potrebbe sfociare in un intervento chirurgico. In questo caso, Nole dovrebbe dire addio alle Finals e il suo posto, a oggi, sarebbe preso da Matteo Berrettini. Tennis, Andreescu si gode il trofeo degli Us Open

Non è mai bello sperare nelle disgrazie altrui, ma la splendida stagione di Berrettini potrebbe avere anche la classica ciliegina su una torta che più gustosa non si può. In caso di forfait a Londra di Djokovic, il tennista azzurro - numero 9 della Race - entrerebbe tra i migliori otto e chiuderebbe l'anno sfidando i migliori tennisti. Il romano, però, ha anche la possibilità di guadagnersi le Finals sul campo, visto che Key Nishikori gli è avanti di soli 20 punti e anche lo spagnolo Roberto Bautista Agut non è poi così distante (2350 contro 2160).

