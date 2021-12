Tennis, Coppa Davis: Slovacchia-Italia si giocherà a Bratislava

Sarà la "NTC Arena" di Bratislava a ospitare la sfida tra Slovacchia e Italia valida per il turno preliminare della Davis Cup by Rakuten in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022. L'Italia ha vinto l'unico precedente contro la Slovacchia disputato sulla terra rossa di Cagliari nel 2009 e valido per i quarti del Gruppo I/Zona Europa-Africa. Nell'occasione Potito Starace, Fabio Fognini e Flavio Cipolla (capitano Corrado Barazzutti) si imposero per 4-1 su Hrbaty, Lacko, Mertinak e Polasek (capitano Miloslav Mecir).