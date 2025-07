Tragedia anche in moto, muore pilota 20enne spagnolo Borja Gomez

Nel giorno in cui i fratelli Jota sono morti in un incidente stradale in Spagna, un altro lutto colpisce il mondo dello sport: il giovane motociclista Borja Gomez è deceduto oggi in pista durante il Campionato Europeo Stock. Il pilota, 20 anni, si stava allenando sul circuito di Magny-Cours, quando in una curva è scivolato e un'altra moto lo ha colpito. Gomez aveva vinto la sua ultima gara a Jerez, mentre questa stagione aveva gareggiato in Superbike. Tre anni fa è stato pilota ufficiale in Moto 2.