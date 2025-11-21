Tennis, Coppa Davis: Italia avanti col Belgio, Berrettini fa 1-0

BERRETTINI-COLLIGNON

Inizia come meglio non avrebbe potuto la prima semifinale della Coppa Davis 2025 per l’Italia. Gli azzurri, nel segno di Matteo Berrettini, si portano sull’1-0 contro il Belgio. Il tennista romano batte Collignon per due set a zero con il punteggio di 6-3, 6-4. L’azzurro parte subito forte, mantiene il servizio nel primo game e ottiene subito il break nel secondo gioco. Avanti 0-40, Berrettini ha bisogno di 3 tentativi, ma riesce a strappare il servizio al belga. Il numero 56 del ranking mantiene il vantaggio e tenta di chiudere il primo set già all’ottavo game, ma Collignon è abile ad annullare il set point. Nel gioco successivo, al servizio, Matteo chiude i conti al secondo tentativo e fa 1-0. Nel secondo set, il tennista romano inizia ancora con il piede giusto. Nel primo gioco va nuovamente avanti 0-40 sul servizio del belga, si fa annullare le prime due palle break ma capitalizza la terza e si porta in vantaggio. Dopo averlo consolidato, Berrettini sfiora anche il secondo, ma in un lunghissimo terzo game, Collignon annulla due palle break e mantiene il servizio. Da quella difesa, il belga trova nuovo coraggio e si riporta in parità strappando il servizio all’azzurro nel gioco successivo. Nel sesto game, Berrettini deve tirare fuori tutta la sua grinta per annullare una nuova palla break per il Belgio e da lì, si ritrova definitivamente. Nel settimo gioco riconquista il vantaggio sul servizio di Collignon e da lì non si ferma più. Al primo match point, Matteo Berrettini non sbaglia e regala all’Italia di capitan Volandri il punto dell’1-0.