Cagliari, arrivano nuovi soci: quota di minoranza a gruppo di investitori Usa

21 Nov 2025 - 18:26

Gli americani sbarcano in Sardegna. È ufficiale l’ingresso nel capitale sociale del Cagliari di un gruppo che fa riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine, amministratore delegato di Praxis Capital Management. Il presidente Tommaso Giulini manterrà il controllo e la guida operativa. Questo il comunicato ufficiale:

"Cagliari Calcio è lieto di comunicare la firma di un accordo che prevede l’ingresso nel capitale sociale della società di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management, finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata.

L’operazione nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio.

Il Presidente Tommaso Giulini manterrà il controllo e la guida operativa del Club, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato.

"Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro", afferma il presidente Giulini.

"Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia", quanto dichiarato da Maurizio Fiori.

Il signing dell’operazione è avvenuto in data odierna, cui faranno seguito il closing e la presentazione dell’investitore, dopo le necessarie approvazioni regolamentari.

Il gruppo di investitori è assistito da Hogan Lovells in qualità di consulente legale e da Deloitte come consulente fiscale e finanziario dell’operazione.
Fluorsid Group è assistita dallo Studio BDL in qualità di consulente legale e dallo Studio Verna in qualità di consulente fiscale",

