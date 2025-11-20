Sinner: relax e partite a golf dopo la vittoria alle Finals

Il numero 2 al mondo è stato visto giocare prima al Royal Park I Roveri di Torino, dove ha potuto condividere il campo con il campione di Ryder Cup Edoardo Molinari, e poi al Gardagolf, un club molto noto sul Lago di Garda. Un giro per i green del Nord Italia che testimonia la crescente passione dell'altoatesino per questo sport, che qualche mese fa aveva dichiarato: "Sfidare Alcaraz a golf? Carlos è troppo forte per me. Per ora vado a giocarci, ma non con lui".