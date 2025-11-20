Sinner: relax e partite a golf dopo la vittoria alle Finals

Sinner, dopo la vittoria esplode la festa con Laila e il suo team tra risate e champagne
Giornate di relax per il vincitore delle Atp Finals 2025di Redazione
Un po' di relax per scaricare la tensione dopo l'attesissima vittoria delle Atp Finals 2025, in finale contro Carlos Alcaraz, amico e rivale. Jannik Sinner ricomincia nel modo che conosce meglio, con riposo e divertimento che in questi giorni lo hanno portato a svuotare la testa sui campi da golf.
Il numero 2 al mondo è stato visto giocare prima al Royal Park I Roveri di Torino, dove ha potuto condividere il campo con il campione di Ryder Cup Edoardo Molinari, e poi al Gardagolf, un club molto noto sul Lago di Garda. Un giro per i green del Nord Italia che testimonia la crescente passione dell'altoatesino per questo sport, che qualche mese fa aveva dichiarato: "Sfidare Alcaraz a golf? Carlos è troppo forte per me. Per ora vado a giocarci, ma non con lui".
