Tennis
DOPO LA VITTORIA

Sinner: relax e partite a golf dopo la vittoria alle Finals

Giornate di relax per il vincitore delle Atp Finals 2025

di Redazione
20 Nov 2025 - 11:09

Un po' di relax per scaricare la tensione dopo l'attesissima vittoria delle Atp Finals 2025, in finale contro Carlos Alcaraz, amico e rivale. Jannik Sinner ricomincia nel modo che conosce meglio, con riposo e divertimento che in questi giorni lo hanno portato a svuotare la testa sui campi da golf. 

Il numero 2 al mondo è stato visto giocare prima al Royal Park I Roveri di Torino, dove ha potuto condividere il campo con il campione di Ryder Cup Edoardo Molinari, e poi al Gardagolf, un club molto noto sul Lago di Garda. Un giro per i green del Nord Italia che testimonia la crescente passione dell'altoatesino per questo sport, che qualche mese fa aveva dichiarato: "Sfidare Alcaraz a golf? Carlos è troppo forte per me. Per ora vado a giocarci, ma non con lui". 

