Udinese, Runjaic: "Bologna? Dovremo essere coraggiosi, non perdono da otto giornate"

Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. Queste le dichiarazioni del tecnico dell'Udinese: "Loro sono una squadra molto completa, una delle più in forma del campionato. C'è Orsolini, forse la miglior ala della Serie A e giocatore della Nazionale. Dobbiamo dimostrarci coraggiosi e capaci di poter dire la nostra contro il Bologna in casa, puntando sulle gare svolte qui nel nostro stadio, affermandoci come una squadra tra le mura amiche. Non perdono da otto giornate, verranno qui per continuare su quella strada, ma noi abbiamo l'obiettivo di fare bene, resistendo ai loro attacchi e portando a casa qualcosa".