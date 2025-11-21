Sport paralimpici, De Sanctis in visita alla Regione Molise

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha ricevuto, a Palazzo Vitale, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, per un incontro che ha riunito rappresentanti istituzionali, dirigenti sportivi e atleti con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra il movimento paralimpico e le politiche regionali. "Lo sport paralimpico - ha affermato Roberti - incarna al massimo grado i valori di impegno, solidarietà e tenacia. Rappresenta uno stimolo per la comunità, perché mostra ciò che è possibile raggiungere quando si creano le condizioni per valorizzare il talento e per abbattere le barriere, fisiche e mentali. La Regione Molise intende sostenere queste realtà, investendo in strutture, progettualità e iniziative che rendano lo sport un diritto realmente esercitabile da tutti". I presidenti Roberti e De Sanctis hanno ribadito l'impegno reciproco a proseguire su un cammino comune, rafforzando il ruolo dello sport paralimpico all'interno delle politiche regionali e promuovendo nuove iniziative che possano contribuire allo sviluppo sociale, educativo e culturale del Molise.