Tajani: "Impianti obsoleti, fatica per organizzare Euro 2032"

"Abbiamo un'impiantistica obsoleta, nonostante gli sforzi che facciamo. Stiamo faticando tantissimo anche per organizzare i Campionati europei di calcio del 2032 insieme alla Turchia". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'evento di presentazione degli interventi per il rafforzamento del 'Turismo delle Radici' finanziati con il Fondo sviluppo e coesione. "Non sono soltanto i grandi stadi, ma anche quelli dei piccoli centri - ha aggiunto -, se vogliamo valorizzare le aree interne servono impianti che siano fruibili, e così faremo".