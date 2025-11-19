Logo SportMediaset

Calcio

Torino, Paleari: "La sconfitta 5-0 con l'Inter ci ha unito"

19 Nov 2025 - 20:43

"Quello contro l'Inter è stato un risultato che ha fatto tanto rumore, ma ci ha unito perché ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti di spingere molto di più: abbiamo capito quali sono stati gli errori e stiamo cercando di non commetterli più": così il portiere del Torino, Alberto Paleari, ricorda la sconfitta per 5-0 all'esordio in questo campionato. "Ora ci aspetta il Como, è una squadra con grandissima qualità che cerca di dare ritmo ed indirizzare la partita a suo favore - continua ai microfoni di Dazn - e dovremo riuscire a sfruttare le loro criticità: vogliamo fare risultato per permettere a questo bellissimo pubblico di esultare". In questo momento ha ribaltato le gerarchie superando Israel come portiere titolare: "Non è facile essere leader di una squadra anche quando non si gioca, ma non sono mai stato uno che ha messo l'ego davanti - ha spiegato Paleari - e Baroni vuole tenere tutti sul pezzo: il mister dice sempre che non vuole creare delle gerarchie, ma mantenere tutti allo stesso livello". 

