Mercato

La rivelazione di Antony: "In estate sono stato vicino al Bayern Monaco"

19 Nov 2025 - 20:30
© Getty Images

A distanza di mesi, emergono alcuni interessanti retroscena sull'ultima sessione di mercato e a rivelarli è lo stesso protagonista. Antony, infatti, era stato vicino al passaggio al Bayern Monaco proprio nell'ultimo giorno di trattative, ma alla fine optò per continuare al Betis dopo il prestito dello scorso anno. Queste le parole del calciatore a Globo Esporte: "Sarò completamente onesto con voi, quell'offerta mi ha veramente scosso. Stiamo parlando di un gigante mondiale nel calcio come il Bayern e di un allenatore che ha un certo tipo di storia come Kompany. Mi ha chiamato e abbiamo parlato, è stato molto gentile con me e mi ha detto che il mio modo di giocare gli era piaciuto molto". Antony, poi, ha aggiunto: "Mi ha davvero colpito la grandezza del club e dell'allenatore, il modo in cui si è avvicinato a me e come mi ha parlato". 

