Impiantato defibrillatore a Cipollini: "Sono in forma"

Ad Ancona impiantato un defibrillatore sottocutaneo all'ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini che ora sta bene: l'impianto consentirà il monitoraggio e il trattamento di eventuali aritmie ventricolari pericolose. Il ciclista è stato dimesso oggi e ha voluto ringraziare i medici del reparto di Clinica di Cardiologia e Aritmologia: "mi sono svegliato molto in forma - ha dichiarato - e pronto per tornare alle mie attività". "Grazie al professor Antonio Dello Russo, straordinario direttore della sua orchestra in sala operatoria, dove - ha detto Cipollini - con grande maestria si sono prodigati per il mio intervento il dottor Roberto Corsetti, in questo caso lo potrei definire il pianista, e la dottoressa Laura Cipolletta che con le sue dolci mani ha svolto il ruolo di prima violinista; tutti eccezionali. Grazie a loro questa mattina mi sono svegliato molto in forma e pronto per tornare alle mie attività". La procedura, fa sapere l'Azienda ospedaliero universitaria (Aou) delle Marche, è stata effettuata dalla dottoressa Laura Cipolletta e dal professor Antonio Dello Russo rispettivamente dirigente medico e direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell'Aou delle Marche . "La decisione di farsi curare da noi - sottolinea il direttore generale dell'Aou delle Marche Armando Marco Gozzini - certifica, ancora una volta, l'eccellenza del nostro Ospedale: sono orgoglioso e fiero dei nostri professionisti e di tutto il personale, sempre protesi a garantire le migliori cure a tutti i nostri pazienti".