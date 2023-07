Tennis: Cocciaretto trionfa a Losanna, primo successo Wta e Top 30

TENNIS

La 22enne di Fermo ha sconfitto 7-5, 4-6, 6-4 in 2 ore e 43 minuti di match la francese Burel

Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il torneo di Losanna (terra rossa, montepremi di 259.303 dollari), battendo in finale 7-5, 4-6, 6-4 in 2 ore e 43 minuti di match la francese Clara Burel. Per la 22enne tennista di Fermo si tratta del primo successo in un torneo Wta, impresa che le consentirà da lunedì di entrare nella Top 30, suo best ranking. Una settimana perfetta sulla terra battuta svizzera per Cocciaretto, che ora punta dritta verso gli US Open con la speranza di fare un ulteriore passo in avanti nella sua crescita personale.

A Losanna è stata tutt’altro che una passeggiata arrivare al successo. La Cocciaretto ha esordito annullando un match-point all’elvetica Naef e ha fatto molta più fatica del previsto per superare, sempre in tre set, l’argentina Riera. Quindi nei quarti il rocambolesco successo sulla russa Avanesyan, n.68 del ranking e ottava favorita del seeding, e in semifinale un altro match-point annullato, stavolta all’ungherese Bondar, prima di guadagnarsi una seconda chance per conquistare il primo trofeo Wta.