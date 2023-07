Tennis, Umago: Popyrin in finale, sconfitto Arnaldi

TENNIS

La semifinale del torneo ATP 250 sulla terra rossa croata di Imago ha oggi come protagonisti due italiani: al Goran Ivanisevic Stadion, Arnaldi e Sonego sfidano rispettivamente Popyrin e lo svizzero Wawrinka nelle semifinali della manifestazione. L’avvio della sfida tra Matteo e l’australiano è ricco di errori e qualche buon colpo dei due tennisti, che dopo essersi vicendevolmente sottratti il servizio nei primi due giochi (il nativo di Sanremo recupera da 0-40), danno vita ad un lungo e combattuto terzo game, che vede infine il classe 2001 mantenere il proprio turno di battuta. Il livello degli sfidanti è altalenante e se ne ha la prova quando Arnaldi subisce malamente un altro break dal numero 90 del circuito, che lo imita nel turno di battuta successivo. Si arriva così agli spareggi, dove il costante coraggio nelle giocate dell'italiano viene premiato e culmina nella smorzata (sesta a buon fine su sette tentate) del 7-2 che gli consegna il primo set dopo 90 minuti. Sembra così potersi liberare dalla tensione di inizio gara l'italiano, che è invece costretto a salvare il game di servizio in avvio di secondo parziale, recuperando dallo 0-40. L'australiano tiene agevolmente il servizio e non sfrutta otto palle break, di cui quattro sono set point salvati da Arnaldi sul 4-5, ma quella successiva è quella buona e sancisce il 7-5 del pareggio. L'inerzia dell'incontro gira in favore di Popyrin, che riesce a breakare l'avversario a metà del terzo set e chiudere l’incontro sul 6-3.

COCCIARETTO IN FINALE NEL WTA DI LOSANNA

Elisabetta Cocciaretto, al termine di un match incredibile durato oltre tre ore e mezza e sospeso due volte per la pioggia, si qualifica per la finale del Wta 250 di Losanna, la seconda sul circuito nonché terza della sua carriera, grazie alla vittoria in tre set contro l'ungherese Anna Bondar col punteggio di 6-7, 7-6, 7-5. "E' stato un match molto duro, forse il più folle della mia vita - ha dichiarato a caldo Cocciaretto - . Sono felicissima di averlo vinto e di aver lottato. Non avevo mai rimontato due volte annullando due match point nell stesso torneo. Voglio ringraziare tutti quelli che mi stanno sostenendo e ovviamente anche il mio coach Fausto Scolari". Grazie a questo successo, arrivato alla sua seconda finale in stagione dopo quella persa a Hobart lo scorso gennaio, la n° 1 del tennis azzurro consolida ulteriormente la sua posizione attestandosi come la nuova virtuale n° 31 del ranking, sua miglior classifica in carriera. Domani Cocciaretto affronterà in finale la francese Clara Burel (n° 84), che ha vinto il derby con Diane Parry (n° 90).