Sinner out, l'Italia si affida a Cobolli: non solo la Davis, la situazione nella classifica Race

Un video che trasuda di dispiacere per salutare la stagione 2026. Si è concluso così l'anno di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha scelto la strada della terapia conservativa per curare il problema al ginocchio. Il passaggio tra allenamento e movimenti in partita rimane ancora critico. L'Italia dovrà così attendere almeno fino agli Australian Open per rivedere il suo fenomeno, costretto ad abdicare ai tornei di Vienna e Parigi, oltre alle ATP Finals, per questa annata.