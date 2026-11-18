Dopo essersi laureato campione di Wimbledon per la seconda volta di fila, Jannik non è più sceso in campo per una partita ufficiale a causa di un problema alla bandelletta laterale del ginocchio. Quello sulla data di rientro è un tormentone che va avanti ormai da mesi anche perché Sinner e il suo staff non hanno mai dato indicazioni precise a riguardo. Nell'ultima conferenza stampa Jan aveva cerchiato l'Australia e l'Australian Open come torneo buono per il rientro, ma le ultime notizie mettono in dubbio la sua presenza anche al primo Slam stagionale.