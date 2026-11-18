Atp Finals 2026, Sinner torna sul campo di Torino: "Sarà un'edizione speciale"
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Non c'è pace per Jannik Sinner. Il numero uno del tennis azzurro è ai box da luglio e potrebbe essere costretto a mordere il freno ancora a tempo indeterminato.
Dopo essersi laureato campione di Wimbledon per la seconda volta di fila, Jannik non è più sceso in campo per una partita ufficiale a causa di un problema alla bandelletta laterale del ginocchio. Quello sulla data di rientro è un tormentone che va avanti ormai da mesi anche perché Sinner e il suo staff non hanno mai dato indicazioni precise a riguardo. Nell'ultima conferenza stampa Jan aveva cerchiato l'Australia e l'Australian Open come torneo buono per il rientro, ma le ultime notizie mettono in dubbio la sua presenza anche al primo Slam stagionale.
Secondo quanto riporta Vanity Fair infatti, Sinner volerà negli Stati Uniti per far vedere il suo ginocchio a un altro specialista e ricevere un ulteriore consulto. Il tennista azzurro si era già fatto visitare dal professor Zangrillo e un'equipe del San Raffaele di Milano. La visita negli States potrebbe essere un indizio che conferma le difficoltà nel recupero di questa infiammazione al ginocchio che non gli permette di allenarsi con continuità. Al momento la via scelta è quella della terapia conservativa, ma dopo il consulto con i medici italiani sul tavolo ci sarebbe anche la possibilità di un'operazione. Il quadro è ancora incerto, non resta che aspettare le prossime mosse del numero uno azzurro.
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