Cobolli può sognare la semifinale solo se stasera batte Tiafoe: se perde è eliminato, qualunque cosa succeda venerdì. Lo si capisce analizzando tutte le combinazioni possibili:
- Se Cobolli batte Tiafoe stasera, a venerdì ci arrivano Alcaraz 2-0, Medvedev e Cobolli 1-1, Tiafoe 0-2. Lo spareggio a tre si decide prima sulla percentuale di set vinti, poi su quella dei game. Quando resta un solo duello, conta lo scontro diretto.
- Cobolli batte Alcaraz e Tiafoe batte Medvedev: Cobolli passa con qualsiasi punteggio. Chiude 2-1 come Alcaraz e lo precede per lo scontro diretto.
- Alcaraz batte Cobolli e Medvedev batte Tiafoe: Cobolli è eliminato.
- Cobolli batte Alcaraz e Medvedev batte Tiafoe: Alcaraz, Medvedev e Cobolli finiscono a 2-1 e contano i set.
- Se Cobolli perde anche un solo set, tra stasera e venerdì: è fuori.
- Se vince entrambe 2-0 e Medvedev vince in 3 set: passa da primo del girone.
- Se vince entrambe 2-0 e anche Medvedev vince 2-0, contano i game. Con tutti set vinti senza arrivare al tie-break, i game che Cobolli concede in totale a Tiafoe e ad Alcaraz possono essere al massimo quelli che Tiafoe vince contro Medvedev, più 9. In questo caso può restare fuori anche Alcaraz.
- Alcaraz batte Cobolli e Tiafoe batte Medvedev: Alcaraz passa da primo, e Cobolli, Medvedev e Tiafoe si giocano il secondo posto a 1-2.
- Cobolli passa se batte Tiafoe 2-0, strappa un set ad Alcaraz e Tiafoe batte Medvedev 2-0.
- Se invece perde 0-2 con Alcaraz: contano i game. Gli conviene concedere pochissimo a Tiafoe: con 2 game lasciati di solito basta, da 7 in su è quasi impossibile.
- Con qualsiasi altro punteggio è eliminato.
- In pratica deve vincere stasera, meglio 2-0. Venerdì l'unica strada sicura è battere Alcaraz e sperare che Tiafoe batta Medvedev. Negli altri casi deve vincere senza perdere set, oppure strappare almeno un set ad Alcaraz se perde con lui.